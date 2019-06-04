В связи с гибелью мальчика генерал полиции  Дмитрий Ценов подал в отставку, руководители местной полиции отстранены от службы

В Нацполиции оперативно провели следственные действия и провели кадровые изменения в связи расследованием о причастности полицейских к гибели ребенка в Переяславе-Хмельницком: начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку по собственному желанию, руководители местной полиции отстранены от службы, а подозреваемые - арестованы Об этом сообщает издание «Левый берег» в статье «Убийство ребенка в Переяславе: кто собирает политические «пенки» с трагедии?».

«Генерал полиции ІІІ ранга Ценов подал в отставку. По согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым глава НПУ Сергей Князев принял отставку начальника полиции Киевщины. Полиция быстро и честно провела все следственные действия и передала все доказательства в полном объеме в Государственное бюро расследований. Преступники получат наказание, которое вынесет суд», - сообщает издание.

При этом издание информирует, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных решили развлечься и пострелять по жестянкам и попали в 5-летнего Кирилла Тлявова.

«Сначала всем показалось, что он по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт. И только после того, как скорая доставила Кирилла в больницу, при осмотре врачом-невропатологом было установлено наличие проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. С этого момента полиция действовала быстро и профессионально, несмотря на шокирующие факты, которые появлялись по ходу расследования - когда возникли сначала подозрения, а потом и уверенность в причастности к трагедии коллег-полицейских. Преступление раскрыла полиция Переяславщины под руководством подполковника Андрея Медуницы, который не стал скрывать следы преступления», - сообщается в статье.

Как сообщалось, 4 июня Голосеевский райсуд Киева вынес решение об аресте лейтенанта полиции Ивана Приходько и старшего сержанта Владимира Петровца на два месяца без возможности внесения залога.

Также издание цитирует заявление Главы Национальной полиции Сергея Князева: «Полиция требует сурового наказания причастных к смерти невинного ребенка. К сожалению, виновники трагедии действительно работники полиции - этого никто не скрывает, и они понесут наказание по всей строгости закона».

При этом подчеркивается, что данный инцидент может стать причиной для политического пиара: «Подонки, совершившие преступление, задержаны и доставлены в суд. Все остальное - пиар на крови ребенка, циничное и недопустимое в цивилизованном обществе использование горя для политических дивидендов во время избирательной кампании. Здоровое общество должно остановить и осудить таких политиков!» - сообщает «Левый берег».