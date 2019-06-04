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19:16 04.06.2019

Птицефабрика ГК "Овостар" продолжает работать в нормальном режиме после пожара

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Птицефабрика ГК "Овостар" продолжает работать в нормальном режиме после пожара

Птицефабрика "Ясенсвит" агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион" продолжает работать в нормальном режиме после ликвидации пожара в птичнике.

Об этом компания сообщила на Варшавской фондовой бирже во вторник вечером.

"В результате (пожара – ИФ) отдельно стоящий птичник был разрушен. Никто не пострадал. Производственная инфраструктура не была повреждена, и птицефабрика продолжает работать в нормальном режиме. Причина пожара и предполагаемые потери будут сообщены после тщательного изучения инцидента", – говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, на территории птицефабрики "Ясенсвит" в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади. Возгорание началось во вторник в 11:37. В 13.50 пожар локализован, а в 14.25 ликвидирован.

"Ситуация на птицефабрике находится под контролем", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в главном офисе "Овостара".

По оценкам специалистов инвесткомпании Concorde Capital, основанной на фотографиях Госслужбы по ЧС, вместимость поврежденного курятника составляет 0,2 млн голов, что составляет 2,5% от общего поголовья птиц группы.

По сообщению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, птицефабрика находится на юго-западе, в 30 км от Киева.

"Овостар Юнион" в январе-марте 2019 года сократил продажи яиц на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 335 млн шт.

По итогам 2018 года "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% по сравнению с 2017 годом - до 1,381 млрд шт. При этом группа сократила чистую прибыль на 23,6% - до $17,5 млн, выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

 

Теги: #птицефабрика #пожар #овостар
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