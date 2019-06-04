События

19:10 04.06.2019

Столтенберг подтверждает перспективу членства Украины в НАТО: в нашем фокусе теперь реформы

1 мин читать
Столтенберг подтверждает перспективу членства Украины в НАТО: в нашем фокусе теперь реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова подтвердил перспективу членства в Альянсе для Украины.

"Лидеры НАТО не раз подчеркивали, что мы до сих пор поддерживаем наше решение, которое приняли на Бухарестском саммите (решение саммита 2008г, согласно которому Украина и Грузия однажды станут членами НАТО – ИФ). В нашем фокусе теперь реформы", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Брюсселе.

Генсек также добавил, что Альянс готов поддерживать Украинское государство на пути реформ.

"В НАТО политика открытых дверей, мы поддерживаем ее все время. Конечно, очень важный принцип, что каждая нация имеет суверенное право принимать решение о своем пути, это касается и Украины. Мы уважаем, если страна принимает решение не идти по пути членства… мы также уважаем те страны, которые имеют стремление стать членами НАТО. Тогда мы начнем думать, когда эта страна будет готова стать полноценным членом Альянса, как достичь стандартов", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что на выбор страны интегрироваться ли ей в Альянс не могут влиять другие государства.

"Только страна, которая самостоятельно принимает решение стать членом НАТО, а также 29 членов Альянса, принимают решение. Никакие другие страны не могут влиять на этот процесс", - подчеркнул Столтенберг.

Теги: #членство #подтверждение #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 04.06.2019
Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО, которое в перспективе перерастет в полноценное союзничество

Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО, которое в перспективе перерастет в полноценное союзничество

18:31 04.06.2019
Генсек НАТО призвал Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

Генсек НАТО призвал Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

18:26 04.06.2019
Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом – Зеленский

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом – Зеленский

18:15 04.06.2019
Зеленский: Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в июле

Зеленский: Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в июле

17:36 04.06.2019
В НАТО проходит встреча Зеленского со Столтенбергом

В НАТО проходит встреча Зеленского со Столтенбергом

21:25 03.06.2019
Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

16:22 03.06.2019
Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

12:38 03.06.2019
Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

15:47 31.05.2019
Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

08:30 25.05.2019
Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

На Львовщине стартовали военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

ПОСЛЕДНЕЕ

Самолет из Киева сел в Таллинне с поврежденным шасси

Птицефабрика ГК "Овостар" продолжает работать в нормальном режиме после пожара

На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Инцидент с отказом приемки МОУ принять в армию новые БТР-4 из бронестали стандарта НАТО ставит под угрозу все современные разработки ОПК – "Укроборонпром"

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

Горсовет Харькова рассмотрит вопрос о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова на ближайшей сессии – Кернес

"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

В Брюсселе началась первая встреча Зеленского и Юнкера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА