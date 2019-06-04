На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

Как отмечается в сообщении, с начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня, при этом один раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм с общим расходом 20 мин. Также они вели огонь по позициям Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Позиции у г.Авдеевка Донецкой области со стороны неподконтрольного правительством поселка Спартак были обстреляны из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе пос.Опытное Ясиноватского района Донецкой области со стороны Спартака - из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции Объединенных сил у пос.Золотое-4 (часть г.Золотое Попаснянского района Луганской области) боевики обстреляли из снайперского оружия со стороны населенного пункта Садовый, говорится в сводке.