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18:20 04.06.2019

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

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ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых - ИФ) обмен пленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

Он также сообщил, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине… завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак – ИФ) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", -

Теги: #ткг #переговоры #зеленский #донбасс
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