Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

Россия обжаловала арбитражные решения по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других из-за имущества в Крыму, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

"Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Также, отметили в Минюсте, "инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию". "Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что иски были поданы по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Требования истцов связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией их имущества. Россия не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках комплексной стратегии по защите интересов России от подобных неправомерных исков "ведется работа по оспариванию вынесенных арбитражных решений".

"Россия намерена добиться их отмены, так как они противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права", - заявили в Минюсте.