События

16:44 04.06.2019

"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

3 мин читать
"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

Во вторник днем в центре Киева активисты "Национального корпуса" и представители ветеранских организаций провели митинг-пикет "Паспорт добровольцу!" с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому упростить процедуру предоставления гражданства Украины воюющим на Донбассе на украинской стороне добровольцам-гражданам иностранных государств.

            Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после сбора на Майдане Независимости под одноименной стелой они организованной колонной направились на ул.Банковую под здание администрации президента Украины. Представителей Нацкорпуса пришли поддержать активисты из ветеранских и волонтерских организаций.

            Протестующие требовали внести изменения в указ президента № 215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев, в частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", изданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов.

            Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в Верховной Раде, поэтому они требуют от Зеленского как от президента Украины, подписать соответствующие указы.

            "Герои российско-украинской войны точно больше заслужили быть гражданами Украины, чем (экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михэил – ИФ) Саакашвили", — сообщили организаторы в Фейсбук.

            В частности, участники акции предлагали сократить время рассмотрения документов для получения украинского гражданства. Выступающие на акции также предлагали ввести в состав комиссии по вопросам гражданства волонтеров.

            Активисты также требовали создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства. "Зеленский — не будь ЗЕрошенком! Предоставь гражданство тем, кто его заслужил!", - скандировали участники акции под администрацией президента.

            Среди присутствующих на митинге - доброволец из Молдовы Станислав Гибадулин, который потерял конечность в войне на Донбассе, белорус Ян Мельников, россияне Артем Широбоков и Никита Макеев.

            "Я уверен, что иностранные добровольцы, которые здесь находятся, когда шли в бой плечом к плечу с украинцами, знали, что могут погибнуть, но они поддержали Украину. Сейчас нам нужна ваша помощь. Мы верим в то, что вы поможете нам получить украинское гражданство", - сказал во время акции Гибадулин.

            Помимо этого участники акции требовали от Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и "посадить коррупционеров".

            Как сообщают организаторы акции, активисты озвучили свои требования вышедшему к ним представителю администрации президента, который подчеркнул, что в команде главы государства услышали призыв ветеранов и добровольцев и поддерживают их требования.

            Также в АПУ от имени Зеленского пообещали помочь со скорейшим рассмотрением Верховной Радой вопроса об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам-добровольцам.

            Представитель администрации также предположил, что принятый в первом чтении парламентом еще 2 октября 2018 года законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№ 3433) он будет внесен в повестку дня парламента в четверг, 6 июня.

      В связи с этим в "Нацкорпусе" анонсировали на 6 июня продолжение акции в поддержку упрощения процедуры упрощения предоставления добровольцам-иностранцам украинского гражданства "Паспорт Добровольца" под зданием Верховной Рады.

            Акция у стен администрации президента продолжалась около часа, после чего участники митинга разошлись. Акция прошла спокойно, каких-либо нарушений общественного порядка во время ее проведения не наблюдалось.

Теги: #президент #акция #нацкорпус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 04.06.2019
Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

22:19 03.06.2019
Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты, возмущенные смертью пятилетнего мальчика - СМИ

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты, возмущенные смертью пятилетнего мальчика - СМИ

20:55 30.05.2019
Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

20:08 30.05.2019
Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

19:13 30.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

19:04 30.05.2019
Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

21:37 29.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

14:44 29.05.2019
Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

13:37 29.05.2019
Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

Президентом Латвии стал судья Эгил Левитс

07:35 28.05.2019
Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

На Львовщине стартовали военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

В Василькове горит цех на территории птицефабрики

ПОСЛЕДНЕЕ

Инцидент с отказом приемки МОУ принять в армию новые БТР-4 из бронестали стандарта НАТО ставит под угрозу все современные разработки ОПК – "Укроборонпром"

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

Горсовет Харькова рассмотрит вопрос о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова на ближайшей сессии – Кернес

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

В Брюсселе началась первая встреча Зеленского и Юнкера

Информоперация российских спецслужб – основная версия ролика об "аннексии Буковины", констатируют силовики

Марш равенства состоится в Киеве 23 июня

В Запорожской области ливень образовал водяные заторы на участке автодороги Борисполь - Запорожье

На Львовщине стартовали военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА