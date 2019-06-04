"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

Во вторник днем в центре Киева активисты "Национального корпуса" и представители ветеранских организаций провели митинг-пикет "Паспорт добровольцу!" с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому упростить процедуру предоставления гражданства Украины воюющим на Донбассе на украинской стороне добровольцам-гражданам иностранных государств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после сбора на Майдане Независимости под одноименной стелой они организованной колонной направились на ул.Банковую под здание администрации президента Украины. Представителей Нацкорпуса пришли поддержать активисты из ветеранских и волонтерских организаций.

Протестующие требовали внести изменения в указ президента № 215/2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев, в частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", изданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов.

Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в Верховной Раде, поэтому они требуют от Зеленского как от президента Украины, подписать соответствующие указы.

"Герои российско-украинской войны точно больше заслужили быть гражданами Украины, чем (экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михэил – ИФ) Саакашвили", — сообщили организаторы в Фейсбук.

В частности, участники акции предлагали сократить время рассмотрения документов для получения украинского гражданства. Выступающие на акции также предлагали ввести в состав комиссии по вопросам гражданства волонтеров.

Активисты также требовали создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства. "Зеленский — не будь ЗЕрошенком! Предоставь гражданство тем, кто его заслужил!", - скандировали участники акции под администрацией президента.

Среди присутствующих на митинге - доброволец из Молдовы Станислав Гибадулин, который потерял конечность в войне на Донбассе, белорус Ян Мельников, россияне Артем Широбоков и Никита Макеев.

"Я уверен, что иностранные добровольцы, которые здесь находятся, когда шли в бой плечом к плечу с украинцами, знали, что могут погибнуть, но они поддержали Украину. Сейчас нам нужна ваша помощь. Мы верим в то, что вы поможете нам получить украинское гражданство", - сказал во время акции Гибадулин.

Помимо этого участники акции требовали от Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и "посадить коррупционеров".

Как сообщают организаторы акции, активисты озвучили свои требования вышедшему к ним представителю администрации президента, который подчеркнул, что в команде главы государства услышали призыв ветеранов и добровольцев и поддерживают их требования.

Также в АПУ от имени Зеленского пообещали помочь со скорейшим рассмотрением Верховной Радой вопроса об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам-добровольцам.

Представитель администрации также предположил, что принятый в первом чтении парламентом еще 2 октября 2018 года законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№ 3433) он будет внесен в повестку дня парламента в четверг, 6 июня.

В связи с этим в "Нацкорпусе" анонсировали на 6 июня продолжение акции в поддержку упрощения процедуры упрощения предоставления добровольцам-иностранцам украинского гражданства "Паспорт Добровольца" под зданием Верховной Рады.

Акция у стен администрации президента продолжалась около часа, после чего участники митинга разошлись. Акция прошла спокойно, каких-либо нарушений общественного порядка во время ее проведения не наблюдалось.