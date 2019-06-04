В Брюсселе началась первая встреча Зеленского и Юнкера

В Брюсселе во вторник началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон.