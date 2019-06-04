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16:26 04.06.2019

В Брюсселе началась первая встреча Зеленского и Юнкера

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В Брюсселе началась первая встреча Зеленского и Юнкера

В Брюсселе во вторник началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон.

Теги: #зеленский #брюссель #юнкер
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Интерфакс-Украина
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