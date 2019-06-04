Информоперация российских спецслужб – основная версия ролика об "аннексии Буковины", констатируют силовики

Руководители силовых структур согласовали план расследования уголовного производства в связи с обнародованным провокационным видео, в котором Румыния якобы аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины. Основанная версия в деле – информационная операция российских спецслужб.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, на совещании под председательством главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса руководители силовых структур, в том числе врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, обсудили план досудебного расследования в уголовном производстве по факту посягательства неизвестными лицами на территориальную целостность Украины.

"Оперативные подразделения СБ Украины получили процессуальные поручения прокурора о проведении конкретных следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц, в другие органы направлены запросы о предоставлении информации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации пресс-службы, принято решение о безотлагательных мерах, направленных на прекращение и предотвращение противоправной деятельности, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Одна из основных версий следствия - вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - подчеркивается в сообщении.