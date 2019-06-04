События

15:51 04.06.2019

Марш равенства состоится в Киеве 23 июня

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Марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "КиевПрайд" (KyivPride), пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня.

"23 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019", - говорится в сообщении на странице КиевПрайд в Фейсбуке.

В этом году основной темой мероприятия станет "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция – это свобода!".

Детали марша будут сообщены за неделю до его проведения, ориентировочное время – с 8.00 до 15.00.

Посольство США в Украине выразило свою солидарность всем, кто стремится к равенству. "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Фейсбуке. Пост проиллюстрирован фотографией флага-радуги – международного символа ЛГБТ-сообщества.

Теги: #киев #марш_равенства
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