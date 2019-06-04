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15:28 04.06.2019

В Запорожской области ливень образовал водяные заторы на участке автодороги Борисполь - Запорожье

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В Запорожской области ливень образовал водяные заторы на участке автодороги Борисполь - Запорожье

В Бильмакском районе Запорожской области из-за сильного дождя и шквала на участке автодороги Борисполь - Запорожье образовался 100-метровый поток воды. После отвода воды с проезжей части транспортное движение здесь возобновлено.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, из-за мощных ливней на участке проезжей дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь на км 634 + 800 (между пгт Бильмак и с.Вершина) образовались водяные заторы. Глубина водного потока на автодороге составляла 50 см, а длина - 100 м.

По информации Службы автомобильных дорог в Запорожской области, в результате отвода воды с проезжей части автодороги общего пользования, а также прекращения дождя движение транспорта на данном участке возобновлено.

Кроме того, за минувшие сутки спасатели ГСЧС откачивали воду в двух частных дворах, затопленных ливнем, - в с.Благовещенка Бильмакского района и пгт Черниговка Черниговского района Запорожской области.

Ожидается, что во вторник во второй половине дня в области вновь пройдут ливни в Вольнянском, Запорожском, Пологовском, Гуляйпольском и Бильмакском районах.

Спасатели призывают местных жителей во время непогоды не подвергать свою жизнь опасности и быть осторожными на улице.

Теги: #дороги #запорожская_область #потоп
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