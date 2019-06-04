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14:59 04.06.2019

На Львовщине стартовали военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

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На Львовщине стартовали военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

Военные учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и американских десантников начались во Львовской области, сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Будут отрабатывать навыки бойцы по стандартам НАТО. Продлятся учения три месяца", - говорится в сообщении командования на странице в Фейсбуке.

В сообщении напомнили, что три года назад украинские военные прошли самый длинный рейд в военной истории мира - преодолели 470 км для разблокировки украинских подразделений в районе Изварино Луганской области. Тогда они освободили от боевиков 3 тыс. человек и более 250 единиц техники.

Теги: #всу #учения #львовская_область
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