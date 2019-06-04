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14:28 04.06.2019

Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

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Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

Возгорание кровли произошло на территории птицефабрики "Ясенсвит" агропромышленной группы компаний "Овостар Юнион" - одного из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в Василькове (Киевская обл.), пожаром был охвачен цех на площади 15 тыс. кв. м.

Согласно сообщению на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось во вторник в 11:37. В 13.50 пожар локализован.

"Ситуация на птицефабрике находится под контролем", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в главном офисе "Овостара".

На территории птицефабрики "Ясенсвит" в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300), произошло возгорание кровли по всей площади. Жертв и пострадавших нет. К борьбе с огнем были привлечены 50 лиц личного состава и 13 ед. техники ГСЧС.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" в январе-марте 2019 года сократил продажи яиц на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 335 млн шт.

По итогам 2018 года "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% по сравнению с 2017 годом - до 1,381 млрд шт. При этом группа сократила чистую прибыль на 23,6% - до $17,5 млн, выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн.

Теги: #киевская_область #пожар #птицефабрика
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