Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

В прокуратуре заявляют, что пистолет, из которого был убит 5-летний ребенок в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области, не установлен.

"Стреляя, не видя цели, это уже умысел", - сказал прокурор Владислав Волян журналистам по окончании о заседания Голосеевского районного суда г.Киева по избранию меры пресечения во вторник.

По словам прокурора, защита подозреваемых обеспокоена тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.

"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", - сказал Волян.

Отвечая на вопрос об оружии, прокурор сказал: "Оно не установлено".

При этом он не уточнил, что конкретно это означает.

Сторона защиты полицейских заявила, что по итогу судебного заседания можно утверждать, что "умысла убить мальчика ни у кого не было". Адвокаты полицейских подадут апелляцию на решение суда и будут просить о домашнем аресте.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Щербина отметил: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".