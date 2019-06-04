В Василькове горит цех на территории птицефабрики

Возгорание кровли произошло на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Василькове (Киевская обл.), в настоящее время пожар охватил цех на площади 15 тыс. кв.м.

Как сообщает сайт Госслужбы Украины по ЧС, возгорание началось во вторник в 11:37.

"По оперативным данным, по состоянию на 12:45 площадь пожара отдельно стоящего цеха в г.Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.