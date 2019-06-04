События

13:36 04.06.2019

В Василькове горит цех на территории птицефабрики

1 мин читать
В Василькове горит цех на территории птицефабрики

Возгорание кровли произошло на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Василькове (Киевская обл.), в настоящее время пожар охватил цех на площади 15 тыс. кв.м.

Как сообщает сайт Госслужбы Украины по ЧС, возгорание началось во вторник в 11:37.

"По оперативным данным, по состоянию на 12:45 площадь пожара отдельно стоящего цеха в г.Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Теги: #киевская_область #пожар #птицефабрика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 04.06.2019
Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

12:01 03.06.2019
Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

11:20 03.06.2019
Спасатели ликвидировали пожар на Шебелинском предприятии по переработке газового конденсата и нефти

Спасатели ликвидировали пожар на Шебелинском предприятии по переработке газового конденсата и нефти

12:12 29.05.2019
Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

11:12 29.05.2019
На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

08:30 28.05.2019
В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

06:27 28.05.2019
На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

18:19 26.05.2019
В ночь на воскресенье в Польше сгорел автобус, 70 украинцев эвакуированы

В ночь на воскресенье в Польше сгорел автобус, 70 украинцев эвакуированы

13:43 26.05.2019
В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

09:56 22.05.2019
В Киеве на Куреневке утром горел склад

В Киеве на Куреневке утром горел склад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар на территории птицефабрики ГК "Овостар" локализован

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

В аэропорту Одессы отказали во въезде в Украину москвичке, которая публично выражала сепаратистские взгляды

Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

Рада намерена в 19 раз увеличить штрафы за отказ водителей маршруток льготным категориям граждан в льготном проезде

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

В аэропорту Одессы отказали во въезде в Украину москвичке, которая публично выражала сепаратистские взгляды

Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарный блок в ТКГ

Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА