Рада намерена в 19 раз увеличить штрафы за отказ водителей маршруток льготным категориям граждан в льготном проезде

Народные депутаты Украины поддержали за основу законопроект (№10004) о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении документ поддержал 231 народный депутат на пленарном заседании парламента во вторник.

Предложенные законопроектом изменения предусматривают увеличение штрафа за безосновательный отказ от предусмотренной законом бесплатной перевозки граждан до 150 необлагаемых минимумов (2550 грн), который будут накладывать на водителей транспортных средства и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Согласно действующему законодательству, сейчас такой отказ влечет за собой наложение штрафа в виде 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

Статья Кодекса об административных правонарушениях, в которую парламентарии намерены внести изменения, касается нарушений правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом.

Необлагаемый минимум доходов граждан в Украине составляет 17 грн.