События

12:37 04.06.2019

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

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Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающим Рамадан.

"Этот праздник вдохновляет каждого творить добрые дела, помогать нуждающимся, поддерживать и ценить ближних. Сегодня многонациональное украинское общество особенно нуждается в единстве и согласии ради мирного, счастливого и достойного будущего. Убежден, что духовное единение и исповедание демократических ценностей способствуют торжеству справедливости на нашей земле", - говорится в поздравлении Зеленского.

Он пожелал мусульманам Украины благодати Всевышнего, мира и семейного уюта.

Теги: #мусульмане #праздник #зеленский
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