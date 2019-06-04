Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающим Рамадан.

"Этот праздник вдохновляет каждого творить добрые дела, помогать нуждающимся, поддерживать и ценить ближних. Сегодня многонациональное украинское общество особенно нуждается в единстве и согласии ради мирного, счастливого и достойного будущего. Убежден, что духовное единение и исповедание демократических ценностей способствуют торжеству справедливости на нашей земле", - говорится в поздравлении Зеленского.

Он пожелал мусульманам Украины благодати Всевышнего, мира и семейного уюта.