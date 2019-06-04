В аэропорту Одессы отказали во въезде в Украину москвичке, которая публично выражала сепаратистские взгляды

В Международном аэропорту "Одесса" сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили гражданку России, которая публично выражала сепаратистские взгляды.

Как сообщается во вторник на сайте Госпогранслужбы, накануне в понедельник во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса" пограничники Одесского отряда остановили уроженку Москвы - гражданку Российской Федерации.

"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", - сказано в сообщении.

Гражданке РФ 1985 года рождения отказано в пересечении госграницы Украины и оповещены сотрудники СБУ.