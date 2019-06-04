В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), которое находится в Хмельницком, задержали четверых лиц, вымогавших и получивших от директора гранитных карьеров крупную сумму средств для последующей передачи служебным лицам из Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр).

"После получения соответствующего обращения Генпрокуратура Украины совместно с ГБР Хмельницкой области и СБУ застали с поличным группу лиц из числа криминалитета и сотрудников Госгеонедр, которые вымогали у предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес", - написал генпрокурор Юрий Луценко на странице в "Фейсбук" во вторник.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила: следователи теруправления ГБР задержали четверых лиц, которые вымогали и мошенническим образом завладели средствами директора двух гранитных карьеров в сумме $30 тыс. для их передачи служебным лицам Госгеонедр и правоохранительных органов за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих заявителю карьера, обновления лицензии на добычу недр и несовершения "давления на бизнес", а также $390 тыс. - за подписание документов по возвращению имущества и имущественных прав по другому карьеру.

После завершения безотлагательных следственных действий задержанным, а также служебным лицам органа контроля будет уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины с избранием меры пресечения.