События

11:58 04.06.2019

В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

1 мин читать
В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

 Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), которое находится в Хмельницком, задержали четверых лиц, вымогавших и получивших от директора гранитных карьеров крупную сумму средств для последующей передачи служебным лицам из Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр).

"После получения соответствующего обращения Генпрокуратура Украины совместно с ГБР Хмельницкой области и СБУ застали с поличным группу лиц из числа криминалитета и сотрудников Госгеонедр, которые вымогали у предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес", - написал генпрокурор Юрий Луценко на странице в "Фейсбук" во вторник.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила: следователи теруправления ГБР задержали четверых лиц, которые вымогали и мошенническим образом завладели средствами директора двух гранитных карьеров в сумме $30 тыс. для их передачи служебным лицам Госгеонедр и правоохранительных органов за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих заявителю карьера, обновления лицензии на добычу недр и несовершения "давления на бизнес", а также $390 тыс. - за подписание документов по возвращению имущества и имущественных прав по другому карьеру.

После завершения безотлагательных следственных действий задержанным, а также служебным лицам органа контроля будет уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины с избранием меры пресечения.

Теги: #гбр #хмельницкая_область #коррупция #госгеонедр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 04.06.2019
Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

10:08 04.06.2019
Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

Авторы законопроекта президента о незаконном обогащении постарались исключить все риски для признания его норм неконституционными – замглавы АП

16:06 03.06.2019
Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

20:17 01.06.2019
В голову 5-летнему мальчику в Переяславе-Хмельницком могли стрелять полицейские

В голову 5-летнему мальчику в Переяславе-Хмельницком могли стрелять полицейские

06:14 31.05.2019
ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

19:05 30.05.2019
Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

11:06 30.05.2019
ГБР расследует крушение армейского Ми-8 на Ровенщине и гибель четырех военных по статье о нарушении правил полетов

ГБР расследует крушение армейского Ми-8 на Ровенщине и гибель четырех военных по статье о нарушении правил полетов

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

17:45 29.05.2019
Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

17:39 29.05.2019
ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

В аэропорту Одессы отказали во въезде в Украину москвичке, которая публично выражала сепаратистские взгляды

Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарный блок в ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада намерена в 19 раз увеличить штрафы за отказ водителей маршруток льготным категориям граждан в льготном проезде

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

В аэропорту Одессы отказали во въезде в Украину москвичке, которая публично выражала сепаратистские взгляды

Россия возражениями о юрисдикции МС ООН по иску Украины против РФ показывает свое пренебрежение к праву и затягивает процесс – Зеркаль

Лутковская подтвердила, что будет отвечать за гуманитарный блок в ТКГ

Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

Прокуроры переквалифицировали дело о гибели мальчика, раненого на Киевщине, на умышленное убийство

DCH Ярославского просит лишить нардепа Святаша неприкосновенности за невозврат долгов

Все пятеро обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА