События

11:19 04.06.2019

Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

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Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Голосеевский районный суд Киева во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (без права внесения залога) для патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.).

Прокуроры утверждают, что Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели мальчика.

Другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позднее.

Теги: #полиция #суд #ребенок #убийство
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