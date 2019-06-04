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10:16 04.06.2019

Прокуроры переквалифицировали дело о гибели мальчика, раненого на Киевщине, на умышленное убийство

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Прокуроры переквалифицировали дело о гибели мальчика, раненого на Киевщине, на умышленное убийство

Действия двух сотрудников патрульной полиции из Переяслава-Хмельницкого (Киевская обл.), причинивших огнестрельные ранения пятилетнему мальчику, который впоследствии скончался в больнице, переквалифицированы на умышленное убийство.

"5-летний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, развлекавшихся с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что прокуратура в суде будет настаивать на избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Голосеевский райсуд Киева рассмотрит новое подозрение во вторник.

Луценко также подписал письмо на имя главы МВД Арсена Авакова с требованием снять руководителя райотдела полиции.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Киевской области, действия сотрудников патрульной полиции квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: #полиция #ребенок #убийство
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