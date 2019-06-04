Все пятеро обвиняемых в покушении на Гандзюк признали вину

Все пятеро обвиняемых в покушении на активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признали свою вину и заключили с прокурором сделку о признании вины. Покровский райсуд Днепропетровской области может огласить им приговор в четверг, 6 июня, сообщило "Радио Свобода".

Согласно данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Все пятеро на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина - к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука – к 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4 годам, Горбунова - к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.