Украинские десантники принимают участие в международных учениях "SABER GUARDIAN-2019" в Румынии

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "SABER GUARDIAN-2019",проходящих на территории Румынии, к которым привлекаются представители шестнадцати стран, сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Среди участников представители Албании, Болгарии, Боснии, Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Германии, Румынии, США и Украины. Украину на этих маневрах представляет ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сводная РТГр 25 бригады будет выполнять учебные задачи в рамках учений, в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности на территории международного учебного центра с. Чинко (Румыния)", - говорится в сообщении, на официальной странице Командования ДШВ ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обучение будут проходить более двух недель, в несколько этапов на разных участках военного полигона.