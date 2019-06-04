Россия должна отчитаться о крушении MH17 – Помпео

Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17 и должна отчитаться о произошедшем, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Они (Россия - ИФ) должны сделать больше", - сказал глава госдепа в интервью нидерландской компании RTL.

"Россия должна отчитаться за то, что там произошло. Я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит", - отметил он.

Помпео подчеркнул, что Россия должна понять, что "в ее интересах объяснить, что же произошло в результате ужасного происшествия, в результате которого погибли люди".

"Сегодня у нас была возможность поговорить с министром иностранных дел (Нидерландов - ИФ) об этом вопросе и о той работе, которую мы продолжаем проводить, постараться сделать все возможное, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что там произошло, за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать их в этом", - добавил госсекретарь США.