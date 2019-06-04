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07:15 04.06.2019

Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия...Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибров 120 мм и 82 мм; вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов; трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Водяное - из автоматических станковых гранатометов", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись Попасная и Новозванока.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное – со станковых противотанковых гранатометов", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевиков НВФ получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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