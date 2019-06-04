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01:48 04.06.2019

Елизавета II на ужине по случаю визита Трампа напомнила о важности международных организаций

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Елизавета II на ужине по случаю визита Трампа напомнила о важности международных организаций

Британская королева Елизавета II во время торжественного ужина в Букингемском дворце по случаю визита президента США Дональда Трампа напомнила гостям о важности сформированных после Второй мировой войны международных организаций.

"Великобритания и США после жертв, принесенных во время Второй мировой войны, работали с союзниками, чтобы создать международные организации. Это делалось, чтобы гарантировать, что столь ужасные войны больше не повторятся", - сказала она. Речь королевы транслировало в прямом эфире как британское, так и американское телевидение.

"Мир изменился, но мы всегда помним о первоначальной функции этих структур: страны должны работать вместе, чтобы сохранить мир, доставшийся им столь дорогой ценой", - добавила Елизавета II.

Трамп неоднократно подвергал критике работу международных организаций, в частности, ООН, считая ее неэффективной. Также во время его президентства США приступили к пересмотру ряда торговых соглашений. Помимо этого, США вышли из ядерной сделки с Ираном и взяли курс на выход этим летом на выход из ДРСМД.

Теги: #сша #королева #британия
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