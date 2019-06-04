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01:00 04.06.2019

Информация о минировании аэропорта и еще 17 объектов в Харькове не подтвердилась

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 По состоянию на 18:00 понедельника полиция закончила проверку о минировании 18 объектов в Харькове, в том числе и аэропорта, но взрывчатку там не нашла.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 13 тыс. 405 кв. метров помещений и 14 тыс 150 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 231 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Проверка еще 13 объектов продолжается.

Как сообщается, в понедельник утром поступило сообщение о закладке взрывчатки в 23 жилых домах, аэропорте и 7 медицинских учреждениях Харькова.

Теги: #лжеминирование #украина #харьков
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