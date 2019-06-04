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00:47 04.06.2019

Глава полиции Киевской области подал в отставку в связи с убийством 5-летнего мальчика

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Глава полиции Киевской области подал в отставку в связи с убийством 5-летнего мальчика

УГлава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подав рапорт об отставке с должности в связи с возможным участием полицейскими в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, пресс-служба Министерства внутренних дел.

Начальник полиции Киевской области заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС", - сказал он.

Глава Нацполиции Украины Князев поддержал решение подчиненного.

"Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано", - заявил Князев.

Теги: #киевская #полицейский #отставка #украина
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