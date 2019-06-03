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23:49 03.06.2019

Вакарчук высказался за формирование политики Украины по отношению к РФ

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Вакарчук высказался за формирование политики Украины по отношению к РФ

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук высказывается за формирование политики Украины по отношению к государству-агрессору России.

 "Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон,  который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", сказал Вакарчук в программе "Свобода слова" вечером в понедельник эфире телеканала ICTV.

По его словам, необходимо сформировать целостную  украинскую политику относительно России, без двойных стандартов.

"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем торговать можно или нет ( с РФ – ИФ), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо -  и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов", - подчеркнул Вакарчук.

Теги: #позиция #вакарчук #россия #украина
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