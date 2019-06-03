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23:05 03.06.2019

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей – МВД

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Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей – МВД

 Руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции" – говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в понедельник вечером.

Также отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области, – были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г.. Переяслав-Хмельницкий Киевской области - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию", - отметили в МВД.

Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", - отметил Князев.

Теги: #отстранение #украина #мвд #полицейские
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