Сотрудники полиции, причастные к смерти 5-летнего мальчика обязательно будут наказаны - Аброськин

Сотрудники Национальной полиции, которые возможно причастны к смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком будут обязательно наказаны, сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В Переяслав-Хмельницком случилась страшная трагедия, случайный выстрел, сделанный взрослыми людьми, которые стреляли, по их мнению, в безопасном направлении и в безопасном месте, убил маленького ребенка. Еще хуже, что эти "стрелки" - действующие работники полиции, которые находились вне службы, и учили стрелять своего ребенка, нарушая все возможные меры безопасности. Когда ребенок упал, мальчик находился без внимания негодяев, никто и не мог понять что случилось. Только после осмотра в больнице стало понятно, что ребенок получил огнестрельное ранение. Сразу сотрудниками полиции Киевской области в ходе подомового обхода были установлены и задержаны эти негодяи - "стрелки". Они обязательно будут наказаны", - написал Аброськин, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области мальчику.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.