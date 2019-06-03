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21:25 03.06.2019

Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

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Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

Правительство Грузии намерено упростить выдачу кораблям НАТО дипломатических разрешений для входа в грузинские порты.

Как сообщают в понедельник грузинские СМИ, об этом говорится в представленном в парламент премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе первом годовом отчете о ходе выполнения правительственной программы за 2018-2020 годы.

По информации СМИ, в отчете говорится о разработанном в правительстве законопроекте, который касается упрощения дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии для постоянно действующих морских соединений НАТО, а также для находящихся в оперативном подчинении НАТО кораблей.

Сообщается, что на данном этапе указанный законопроект проходит этап согласования в ведомствах.

Согласно отчету главы правительства, отрывки из которого цитируют СМИ, с целью обеспечения безопасности региона Черного моря правительство Грузии активно сотрудничает с НАТО.

По данным грузинского премьера, в последнее время увеличена интенсивность посещения кораблями НАТО территориальных вод Грузии.

Также в документе говорится о том, что на основании оформленного в 2017 году с объединенным командованием военно-морских сил НАТО (MARCOM) тактического меморандума грузинская сторона в еженедельном режиме обменивается информацией с центром судоходства НАТО (NATO Shipping Center). При этом отмечается, что на данном этапе происходит обмен несекретной информацией.

По сообщениям СМИ, на данном этапе отчет представлен в парламент в письменной форме. Между тем, до конца текущего месяца глава правительства должен представить отчет уже лично в парламенте.

Теги: #грузия #корабли #нато
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