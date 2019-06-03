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19:55 03.06.2019

Суд начал исследование доказательств САП в деле по обвинению бывших руководителей ОГХК в нанесении ущерба почти на $13 млн

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Суд начал исследование доказательств САП в деле по обвинению бывших руководителей ОГХК в нанесении ущерба почти на $13 млн

Соломенский райсуд Киева начал исследование доказательств Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках криминального производства по обвинению бывших руководителей АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в нанесении ущерба государству на сумму почти $13 млн.

Как сообщила САП в Facebook, 3 июня в Соломенском райсуде Киева при участии прокуроров САП состоялось судебное заседание. 

"Судом начато исследование 67 томов письменных доказательств, приобщенных прокурорами САП", - констатируется в пресс-релизе прокуратуры.

При этом отмечается, что во время заседания суда было исследовано 3 тома материалов, в том числе документы относительно взаимосвязи руководства ОГХК с компаниями-нерезидентами, привлеченными в схемы реализации титанового сырья.

Следующее судебное заседание назначено на 16:00 7 июня 2019 года.

Как сообщала ранее САП, должностные лица ГП "ОГХК" (сейчас - ЧАО "ОГХК") с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц в течение декабря 2014-го - июля 2016 годов при осуществлении хозяйственной деятельности продавали титаносодержащие руды по заниженным ценам через компании-посредники.

Реализация сырья осуществлялась через связанных и подконтрольных руководству ГП иностранных компаний-посредников – Bollwerk Finanzierungs und Industriemanagement AG (Австрия) и Adelis Trade LLP (Великобритания) с последующей продажей руд иностранным субъектам ведения хоздеятельности реального сектора экономики – конечным получателям по действительным рыночным ценам.

При этом должностные лица ГП "ОГХК" при возможности заключения прямых контрактов вели переговоры и заключали контракты, действуя в интересах вышеуказанных подконтрольных компаний-посредников. На счетах этих компаний осталась часть прибыли в сумме $12,9 млн, что согласно официальному курсу НБУ составляет 296,8 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Теги: #огхк #суд #сап
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