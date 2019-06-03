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18:20 03.06.2019

ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

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ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник приняла решение о предоставлении 45 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, который пройдут 21 июля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, таким образом по состоянию на 3 июня Комиссия уже предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах в общей сложности уже 135 общественным организациям.

Теги: #верховная_рада #наблюдатели #цик #украина #выборы
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