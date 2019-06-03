ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник приняла решение о предоставлении 45 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, который пройдут 21 июля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, таким образом по состоянию на 3 июня Комиссия уже предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах в общей сложности уже 135 общественным организациям.