События

17:53 03.06.2019

Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

2 мин читать
Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Возле Одесского национального медицинского университета произошел конфликт, в ходе которого пострадал полицейский, в участок доставлено 43 чел..

Как сообщает в понедельник пресс-служба приморского отдела полиции в Одессе, во время конфликта возле медуниверситета телесные повреждения получил полицейский. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"По состоянию на 15:30 понедельника в полицию доставлены 43 человека, сейчас они предоставляют объяснения относительно событий в медицинском университете", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает местное издание "Думская", конфликт произошел между сторонниками бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана и активистами, поддерживающими и.о. ректора Владлену Дубинину, которую назначило Министерство здравоохранения.

По информации издания, Дубинина с группой активистов сумели попасть в ректорат вуза, и пытались провести там внеочередное заседание. Но в помещение ворвалась группа молодых людей в масках. Кто-то из участников столкновения распылил слезоточивый газ.

Одновременно в полицию поступил сигнал о минировании здания, и началась эвакуацию людей.

Дубинина и ее сторонники вынуждены были покинуть университет в сопровождении полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 и ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или спецсредств). Задержанных доставили в отделение полиции для установления личностей и проведения процессуальных действий.

Теги: #медуниверситет #украина #полиция #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 03.06.2019
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

18:49 03.06.2019
Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

18:46 03.06.2019
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:38 03.06.2019
ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

18:36 03.06.2019
Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

18:32 03.06.2019
Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

18:24 03.06.2019
Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

18:20 03.06.2019
ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Украинский военный погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Поведение правоохранителей в Переяславе-Хмельницком, возможно, причастных к ранению мальчика, недопустимо

Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярные рейсы между Белградом и Киевом

Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в мае

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Полиция Австралии пересаживается на электромобили

В Харькове сообщили о минировании 31 объекта, в том числе аэропорта и больниц

В Украине открылись центры для поступающих в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма

В Украине в ближайшие сутки ожидается теплая погода и кратковременные дожди с грозами

Баканов намерен изучить состояние расследуемых СБУ уголовных дел

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА