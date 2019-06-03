Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Возле Одесского национального медицинского университета произошел конфликт, в ходе которого пострадал полицейский, в участок доставлено 43 чел..

Как сообщает в понедельник пресс-служба приморского отдела полиции в Одессе, во время конфликта возле медуниверситета телесные повреждения получил полицейский. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"По состоянию на 15:30 понедельника в полицию доставлены 43 человека, сейчас они предоставляют объяснения относительно событий в медицинском университете", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает местное издание "Думская", конфликт произошел между сторонниками бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана и активистами, поддерживающими и.о. ректора Владлену Дубинину, которую назначило Министерство здравоохранения.

По информации издания, Дубинина с группой активистов сумели попасть в ректорат вуза, и пытались провести там внеочередное заседание. Но в помещение ворвалась группа молодых людей в масках. Кто-то из участников столкновения распылил слезоточивый газ.

Одновременно в полицию поступил сигнал о минировании здания, и началась эвакуацию людей.

Дубинина и ее сторонники вынуждены были покинуть университет в сопровождении полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 и ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или спецсредств). Задержанных доставили в отделение полиции для установления личностей и проведения процессуальных действий.