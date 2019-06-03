Поведение правоохранителей в Переяславе-Хмельницком, возможно, причастных к ранению мальчика, недопустимо

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поведение двух сотрудников полиции в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.), которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику, недопустимо.

"Мы все прекрасно понимаем, что такое поведение правоохранителей просто недопустимо. Потому что украинцы ожидают, что правоохранители будут им помогать, а не того, что такая небрежность может стоит жизни и здоровья людей, и даже детей", - сказала она на брифинге в понедельник.

Мендель отметила, что пострадавший мальчик сейчас находится в Киеве в нейрохирургическом центре. Его состояние стабильно тяжелое, проводится все необходимое лечение. Он находится на искусственной вентиляции лёгких и сейчас решается вопрос, нужна ли ему помощь иностранных специалистов.

По словам пресс-секретаря президента, Зеленский взял эту ситуацию на личный контроль и готов предоставить необходимых специалистов.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области мальчику.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.