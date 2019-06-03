События

17:39 03.06.2019

Поведение правоохранителей в Переяславе-Хмельницком, возможно, причастных к ранению мальчика, недопустимо

2 мин читать
Поведение правоохранителей в Переяславе-Хмельницком, возможно, причастных к ранению мальчика, недопустимо

 Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поведение двух сотрудников полиции в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.), которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику, недопустимо.

"Мы все прекрасно понимаем, что такое поведение правоохранителей просто недопустимо. Потому что украинцы ожидают, что правоохранители будут им помогать, а не того, что такая небрежность может стоит жизни и здоровья людей, и даже детей", - сказала она на брифинге в понедельник.

Мендель отметила, что пострадавший мальчик сейчас находится в Киеве в нейрохирургическом центре. Его состояние стабильно тяжелое, проводится все необходимое лечение. Он находится на искусственной вентиляции лёгких и сейчас решается вопрос, нужна ли ему помощь иностранных специалистов.

По словам пресс-секретаря президента, Зеленский взял эту ситуацию на личный контроль и готов предоставить необходимых специалистов.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области мальчику.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Теги: #дети #ранение #украина #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 03.06.2019
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

18:49 03.06.2019
Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

18:46 03.06.2019
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:38 03.06.2019
ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

18:36 03.06.2019
Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

18:32 03.06.2019
Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

18:24 03.06.2019
Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

18:20 03.06.2019
ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Украинский военный погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярные рейсы между Белградом и Киевом

Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в мае

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Полиция Австралии пересаживается на электромобили

В Харькове сообщили о минировании 31 объекта, в том числе аэропорта и больниц

В Украине открылись центры для поступающих в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма

В Украине в ближайшие сутки ожидается теплая погода и кратковременные дожди с грозами

Баканов намерен изучить состояние расследуемых СБУ уголовных дел

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА