Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярные рейсы между Белградом и Киевом

Авиакомпания Air Serbia (Сербия) возобновила регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград со 2 июня 2019 года, свидетельствуют данные в системе бронирования компании.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В частности, из Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 кв), по воскресеньям – в 18:05 (по местному времени, 19:00 кв).

Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будет выполняться по вторникам и четвергам в 10:35, по воскресеньям – в 21:40.

Длительность полета составляет 1 час 45 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от $150 (по нынешнему курсу – около 4 тыс. грн).

Air Serbia - государственная авиакомпания Сербии, расположенная в Белграде. До распада Югославии имела международное название Yugoslav Airlines.