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16:11 03.06.2019

Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в мае

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Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в мае

В течение мая в Киеве демонтировано 1,884 тыс. незаконных рекламных конструкций (РС), из которых 1,209 тыс. ед. демонтировали их владельцы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Демонтировано, в частности, 348 баннеров, 364 вывески, 14 электронных табло, один элемент благоустройства и 18 конструкций на крышах.

Кроме того, демонтировано 95 кронштейнов, 16 отдельно стоящих лайтпостеров, 17 флажков, два фасадных телеэкрана, 561 временную выносную спецконструкцию, 15 транспортных средств, 15 отдельно стоящих тумб, 49 холдеров, девять фасадных и 372 отдельно стоящих щитов.

Как сообщалось, в Киеве в течение 2018 года было демонтировано 16,8 тыс. РС – вдвое больше, чем в 2017 году. При этом более 60% рекламных средств были демонтированы владельцами.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", – подчеркнул В.Мондриевский.

Теги: #киев #демонтаж #кгга #украина #реклама
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