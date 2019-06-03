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16:06 03.06.2019

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

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Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

В Генеральную прокуратуру Украины 31 мая поступило заявление о совершении уголовных преступлений директором Госбюро расследований Романом Трубой от секретаря и председателя Совета общественного контроля при ГБР, сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

На своей странице в соцсети Фейсбук Лысенко в понедельник сообщил, что из содержания указанного заявления усматривается, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно: "- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); - служебная халатность… (ч. 1 ст . 367 УК Украины); - злоупотребление властью или служебным положением, … (ч. 1 ст. 364 УК Украины); - разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины)".

Спикер Генпрокуратуры добавил, что по информации, изложенной в обращении, Генеральная прокуратура Украины 3 июня в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины (постановление Окружного административного суда г.Киева от 19 апреля по делу № 640/6315/19 содержится на Интернет-ресурсе "Единый государственный реестр судебных решений" по ссылке: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/81477234).

Осуществление досудебного расследования уголовного производства в этот же день было поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Группу прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, определили из числа работников Генеральной прокуратуры.

"По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М.", - добавил Лысенко.

Теги: #гбр #лысенко #генпрокуратура #труба
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