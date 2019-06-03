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15:11 03.06.2019

В Украине открылись центры для поступающих в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма

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В Украине открылись центры для поступающих в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма

В Украине с 3 июня до 27 сентября будут работать центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", где абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы без внешнего независимого оценивания (ВНО), паспорта и аттестата

"Сегодня, 3 июня 2019 года, по всей Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" – она продлится до 27 сентября. Через центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехи по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в понедельник.

Отмечается, что центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах страны: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и г.Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск и Торецкое.

В Минобразования сообщают, что для упрощенного вступления нужно обратиться в образовательный центр; подать заявление и заполнить образовательную декларацию; сдать 3 вступительных экзамена: украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс); получить в школе, закрепленной за Центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить документ об образовании государственного образца.

"Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенной даты", - подчеркивают в Минобразования.

В частности: для вступления на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления) для абитуриентов из оккупированного Крыма и Севастополя: прием документов - до 12:00 19 июля, вступительные экзамены - до 19 июля, зачисление - до 15:00 22 июля. Для поступающих с территорий Донбасса: прием документов - до 18:00 22 июля, вступительные экзамены - до 25 июля, зачисление - до 12:00 1 августа.

Для поступления на бюджет на младшего специалиста на базе 11-ти классов для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18:00 29 июля, вступительные экзамены - до 28 июля, зачисление - до 12:00 4 августа. Для поступающих из Донбасса: прием документов - до 18:00 29 июля, вступительные экзамены - до 28 июля, зачисление - до 12:00 6 августа

Вступление на бюджет на младшего специалиста на базе 9-ти классов для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов – до 18:00 13 июля, вступительные экзамены – до 21 июля, зачисление – до 18:00 29 июля. Для поступающих из Донбасса: прием документов – до 18:00 13 июля, вступительные экзамены – до 21 июля, зачисление – до 18:00 29 июля.

В Минобразования отмечают, что даже если поступающие с неподконтрольных территорий не успеют подать документы до указанного срока, они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. "В предыдущие годы большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и получили места госзаказа", - сказан в сообщении.

Для получения информации о работе образовательных центров и процедуру зачисления на бюджет, каждый абитуриент может обратиться на горячую линию Фонда "Открытая политика".

Теги: #крым #вно #украина #донбасс
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