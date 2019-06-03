В Украине в ближайшие сутки ожидается теплая погода и кратковременные дожди с грозами

В Украине в ближайшие сутки 4 июня неустойчивую погоду с кратковременными дождями в большинстве областей будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе), сообщает Укргидрометцентр.

Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 июня самая высокая температура днем была 31,9° в 1901 году, самая низкая ночью 4,3° в 1933 году.

В Украине5 июня в южных и центральных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза (лишь на востоке страны и севере Левобережья без осадков). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южных областях до 21°; днем 24-29°, в западных областях 22-27°.

В Киеве 5 июня местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 3 июня, температура воды в Черном море была 20-21° (в районе Хорлов 27°), в Азовском море 25-27°; в р.Днепр возле Киева 21°.