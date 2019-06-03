События

14:07 03.06.2019

Баканов намерен изучить состояние расследуемых СБУ уголовных дел

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Баканов намерен изучить состояние расследуемых СБУ уголовных дел

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов изучит состояние уголовных производств, расследуемых СБУ, а также будут приняты юридические решения по конкретным фактам, к которым в том числе имеют отношение и представители предыдущей власти.

"Для того чтобы узнать, какое состояние дел в СБУ, необходимо иметь соответствующий допуск к гостайне, в том числе. Я получил соответствующий допуск (к гостайне - ИФ). Сегодня изучаю эти вопросы и немного позже смогу ответить, в каком состоянии находится расследование тех или иных дел", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Говоря о первоочередных задачах и направлениях деятельности СБУ, врио главы Службы сказал: "Такие задачи есть, но я прошу подождать немного, неделю. Есть конкретные факты, есть конкретные сферы, по которым у нас есть информация, что происходят события, имеющие признаки преступления. Думаю, что через 10 дней мы сообщим о таких случаях".

На вопрос, касаются ли такие факты представителей предыдущей власти, Баканов ответил: "Там есть и такие люди".

Отвечая на вопрос о том, какие будут предприняты действия по обеспечению кибербезопасности в контексте, в частности, появления провокационного видеоролика о якобы захвате Румынией украинской части Буковины, Баканов сказал: "Я видел ролик. Господин Матиос (главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос - ИФ) пригласил меня завтра на совместное совещание. Считаю, что есть проблема не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах".

Как сообщалось, 2 июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о намерении во вторник, 4 июня, созвать совещание с участием руководства Министерства иностранных дел, Генерального штаба, Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины из-за обнародованного провокационного видео, в котором Румыния якобы аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Теги: #баканов #сбу #украина
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