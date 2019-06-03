Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

Украинская авиакомпания SkyUp со 2 июня 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Харькова в Одессу, сообщается на странице Одесского аэропорта в Facebook.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Из Одессы – в 16:00, из Харькова – в 14:00. Длительность полета составит 1 час.

Стоимость билета в одну сторону – от 502 грн.

Согласно данным в системе бронирования компании, последний рейс из Харькова запланирован на 29 сентября, из Одессы – на 13 октября.

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. человек.

По состоянию на май 2019 флот авиакомпании SkyUp насчитывает шесть самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.