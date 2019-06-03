Послы Польши и Израиля протестуют против открытия нового памятника Роману Шухевичу в Ивано-Франковске

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион выразили протест мэру Ивано-Франковску из-за нового памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении посольства Польши в Украине на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Посольство также обнародовало письмо, адресованное мэру.

"Этим письмом мы пользуемся возможностью опротестовать ваше решение и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителям и их бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич был персонально ответственен за то, что унес жизни десятков тысяч равных себе - пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами – только потому, что они молились Богу на польском или иврите", - говорится в письме.

Дипломаты выразили уверенность в том, что необходимо поощрять в детях и студентах желание к изучению истории, а также готовность способствовать их путешествиям для выявления подлинной истории польско-украинско-еврейского наследия.