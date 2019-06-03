События

13:15 03.06.2019

Украинский военный погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению

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Украинский военный погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению

В понедельник ночью в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вооруженных сил Украины Вадим Забава, сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 3 июня, во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович. Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования в соцсети Фейсбук.

Командование Десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким.

Каких-либо подробностей гибели десантника в Командовании не сообщили.

Теги: #всу #оос #дондасс #украина #смерть #ордло
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