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11:35 03.06.2019

Новое украинское правописание вступило в силу

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Новое украинское правописание вступило в силу

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

"Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины в понедельник.

Новая редакция "Украинского правописания" опубликована на сайте Минобразования, составляет 282 страницы и ее нормы и правила рекомендуется к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Так, среди изменений: написание слитно слов с первым иноязычным компонентом, (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-); написание раздельно числительного "пол" с имя существительным (напр.: пів години, пів яблука, пів Європи); передача российских фамилий, которые заканчиваются на -ой через –ий (напр.: Донской на Донський, исключение Толстой).

Также теперь допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. В частности использования букв "г" и "ґ", буквосочетаний "ау" и "ав", буквосочетание "th" в словах греческого происхождения можно передавать буквой "т" вместо "ф" (напр.: кафедра - катедра).

Кроме того, предусматривается использования в некоторых словах букви "и" (укр.) в начале и в конце слов в место "і" (укр.) (напр.: ірод - ирод, радості - радости).

В министерстве сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Теги: #правописание #язык #украина #минобразовнаия
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