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11:15 03.06.2019

Кабмин прекратил полномочия двух членов правления "Укрзализныци"

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Кабмин прекратил полномочия двух членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины поддержал решение наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (Киев, УЗ) о прекращении полномочий членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Соответствующее постановление № 456 от 17 апреля 2019 года обнародовала газета "Урядовый курьер".

В сообщении на сайте мадиацентра УЗ "Магистраль" отмечается, что набсовет "Укрзализныци" поручил председателю правления ускорить процесс отбора кандидатур на должности членов правления.

Согласно данным железнодорожного перевозчика, Михальчук был членом правления УЗ с октября 2015 года, Бужор занимал должность с июня 2016 года.

Помимо них членами правления на данный момент являются Иренеуш Василевский, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.

Как сообщалось, в августе 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отчиталось, что направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях в отношении неподачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии членом правления АО "Укрзализныця" Александром Бужором.

Теги: #укрзализныця #украина #кадры #кабмин
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