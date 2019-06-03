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09:49 03.06.2019

Украинец пытался скрытно вывезти в Польшу более 12 кг янтаря

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Украинец пытался скрытно вывезти в Польшу более 12 кг янтаря

Утром в понедельник в пункте пропуска "Рава-Русская", что во Львовской области, на выезд в Польшу прибыл автомобиль "Фольксваген", в котором украинец пытался скрытно провезти партию янтаря общим весом более 12 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет запрещенных предметов. Однако во время совместного с представителями таможни осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении.

"Солнечный камень" мужчина скрывал в переделанном баке своего автомобиля.

"Всего пограничники изъяли из тайника более 12 килограммов камней", - говорится в информации.

Теги: #янтарь #украина #контрабанда #госпогранслужба #граница #польша
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