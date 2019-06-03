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09:35 03.06.2019

Правительство оперативно решит ситуацию с функционированием "Воды Донбасса"

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Правительство оперативно решит ситуацию с функционированием "Воды Донбасса"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что на совещании в СНБО, которое состоялось накануне в пятницу, было решено, что украинское правительство как можно скорее решит проблему с функционированием коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Выявили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В честности, по его словам, критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство решит как можно скорее. "Это – восстановление водоснабжения для более 100 тыс. наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 27 мая оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию поставщика "последней надежды" (ППН) - госпредприятия "Укринтерэнерго" частично отключил объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ОСР, без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области и часть жителей города Бахмут.

По состоянию на начало апреля текущего года долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Теги: #заявление #вода_донбасса #украина #данилюк
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