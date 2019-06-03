С начала года на водоемах Украины погибли более 270 человек

С начала 2019 года на водоемах Украины утонули более 270 человек, из них 25 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что с установлением теплой погоды резко возрастает количество несчастных случаев на воде.

В частности, 30 мая на Черниговщине были обнаружены два затонувших. Первый случай зафиксирован на р. Десна в с. Сновянка Черниговского района, а второй - на р. Лисогир в с. Иванковцы Сребнянской района.

На р.Днепр в Днепровском районе г.Каменское Днепропетровской области спасатели Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины изъяли из воды и передали работникам полиции тело женщины 1947 года, которая исчезла еще 28 мая.

В целом в течение суток 30 мая утонуло 5 человек.

В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной утопления является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.